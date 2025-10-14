صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

  • گوجرانوالہ
حافظ آباد:ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق تارڑ نے انسداد پولیو مہم کا جائزہ لیا

حافظ آباد(نامہ نگار،نمائندہ دنیا )ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر ڈاکٹر فائق علی تارڑ ، ڈپٹی ڈی ایچ او ڈاکٹر ظہیر احمد نے انسداد پولیو مہم کے پہلے روز مختلف ہسپتالوں ، مارکیٹوں ،بازاروں ، بس اڈوں اور۔۔۔

 دیگر ٹرانزٹ پوائنٹس کا دورہ کر تے ہوئے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے اور پولیو ٹیموں کی کارکردگی کا جائزہ لیا۔ محکمہ صحت کے افسر ، ڈی ایچ اواور ڈپٹی ڈی ایچ او نے کو ٹ نکہ ، کالیکی منڈی اور رامکے چٹھہ ،کو ٹ نواں ، میاں رحیماں سمیت بس اڈوں ، مارکیٹوں ، بازاروں اور مختلف ٹرانزٹ پوائنٹس کا دورہ کیا جہاں انہوں نے بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے حفاظتی قطرے پلائے اور پولیو ٹیموں کی مجموعی کارکردگی اور دیگر اقدامات کا جائزہ لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

زیر تعمیر منصوبوں کو بروقت مکمل اور پارکوں کی حالت بہتر کرنے کا حکم

ملتان کو زیرو ویسٹ سٹی بنانے کا ہدف ،ہر ممکنہ اقدامات کی ہدایت

ضلع وہاڑی میں انسداد پولیو مہم بھرپور انداز میں جاری

خانیوال :گراں فروشوں کے خلاف ضلعی انتظامیہ متحرک

نشتر ہسپتال میں ڈینگی کے شبہ میں سات مریض زیر علاج

ڈاکوؤں کی فائرنگ، نوجوان زخمی، نقدی و موبائل چھین لئے

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بھیڑیے اور میمنے کے مابین معاہدہ
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ملک اٹکل پچو پر چل رہا ہے
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
عمران خان چاہتے کیا ہیں؟
عرفان صدیقی
رشید صافی
ٹی ٹی پی کی واپسی کی غلط منصوبہ بندی
رشید صافی
جویریہ صدیق
پھر شہر بند
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
حضرت عدی بن حاتم طائی رضی اللہ عنہ…(4)
حافظ محمد ادریس