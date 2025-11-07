صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
ڈی ایس پی ذوالفقار بھٹہ تبدیل احسان ظفر سندھو تعینات

لالہ موسیٰ(نمائندہ دنیا)پولیس سرکل لالہ موسیٰ کے ڈی ایس پی تبدیل ،آئی جی پولیس پنجاب عثمان انور نے ضلع بھرکے ڈی ایس پیز کی اکھاڑپچھاڑ کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل لالہ موسیٰ ذوالفقار بھٹہ کو تبدیل کرکے انکی جگی DSP احسان ظفر سندھوکو سرکل لالہ موسیٰ میں تعینات کردیا۔

پولیس سرکل لالہ موسیٰ کے ڈی ایس پی تبدیل ،آئی جی پولیس پنجاب عثمان انور نے ضلع بھرکے ڈی ایس پیز کی اکھاڑپچھاڑ کرتے ہوئے ڈی ایس پی سرکل لالہ موسیٰ ذوالفقار بھٹہ کو تبدیل کرکے انکی جگی DSP احسان ظفر سندھوکو سرکل لالہ موسیٰ میں تعینات کردیا۔ 

 

