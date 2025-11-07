صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سول ڈیفنس گجرات کی ویمن کالج دولت نگرمیں فرضی مشق

  • گوجرانوالہ
سول ڈیفنس گجرات کی ویمن کالج دولت نگرمیں فرضی مشق

گجرات(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر گجرات/ کنٹرولر سول ڈیفنس نورالعین کی ہدایات پر سول ڈیفنس گجرات کی جانب سے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار ویمن دولت نگر میں فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ سول ڈیفنس کا بی ڈی سکواڈ، پولیس، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1122 نے حصہ لیا۔اس ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی ہنگامی، دہشت گردی یا خطرناک صورتحال میں اداروں کے باہمی رابطے اور فوری رسپانس کو مزید مؤثر بنانا تھا۔

ڈپٹی کمشنر گجرات/ کنٹرولر سول ڈیفنس نورالعین کی ہدایات پر سول ڈیفنس گجرات کی جانب سے گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار ویمن دولت نگر میں فرضی مشق کا انعقاد کیا گیا۔ سول ڈیفنس کا بی ڈی سکواڈ، پولیس، سی ٹی ڈی، ایلیٹ فورس اور ریسکیو 1122 نے حصہ لیا۔اس ایکسرسائز کا مقصد کسی بھی ہنگامی، دہشت گردی یا خطرناک صورتحال میں اداروں کے باہمی رابطے اور فوری رسپانس کو مزید مؤثر بنانا تھا۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کریشنگ سیزن سے قبل سڑکیں مرمت،منصوبے مکمل کرنیکا حکم

غزہ ملت اسلا میہ کی امتحان گاہ صرف فلسطینی اور یمنی مسلمان سرخرو ہوئے ، سید جواد نقوی

پی پی 73 کے امیدوار سلطان علی رانجھا کی انتخابی مہم کیلئے اجلاس

مویشی چوری کے 10 مقدمات میں مطلوب 3 رکنی گینگ گرفتار

الخدمت فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام مستحق افراد کو روزگار فراہم کرنے کیلئے تقریب

محکمہ خوراک کی بڑی کارروائی، گندم و آٹا سمگلنگ کی کوشش ناکام

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
لندن سے نیویارک تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
نیویارک‘ نیویارک
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
Welldone blue, yellow wins… (2)
بابر اعوان
آصف عفان
ہوش دلاؤ نوٹس
آصف عفان
جویریہ صدیق
ڈینگی پھر حملہ آور
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
سید الانبیاءﷺ اور عالمی امن
امیر حمزہ