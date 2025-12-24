صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوشہرہ ورکاں :معظم ورک صدر تحصیل بار کلرکس ایسوسی ایشن منتخب

  • گوجرانوالہ
نوشہرہ ورکاں :معظم ورک صدر تحصیل بار کلرکس ایسوسی ایشن منتخب

نوشہرہ ورکاں (تحصیل رپورٹر )معظم ورک صدر تحصیل بار کلرکس ایسوسی ایشن ،علی حیدر نائب صدر، رانا شہزاد طور جنرل سیکرٹری منتخب ہوگئے ۔

ووٹنگ بار روم میں ہوئی، صدر کی سیٹ پرمعظم ورک 49ووٹ لیکر کامیاب جبکہ مدمقابل رانا واجد نے 23 ووٹ لئے ، جنرل سیکرٹری کی سیٹ پر رانا شہزاد طور نے 61ووٹ لیکر میدان مارلیا مدمقابل ابو ہریرہ گجر کو 11ووٹ ملے ،نائب صدر کی سیٹ پر میاں علی حیدر نے 56ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی مخالف امیدوار زبیر اللہ ملہی نے 14ووٹ حاصل کئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو منصوبے حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل : کمشنر

5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا آٹھواں اجلاس

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی زیر صدارت بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا بھکر جیل کا دورہ،قیدیوں سے تفصیلی ملاقات

میونسپل کارپوریشن کے زیرِ اہتمام کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر