اے ڈی لائیو سٹاک کا دورہ دیونہ منڈ ی جانوروں کی سکریننگ کیلئے نمونے جمع
گجرات، لالہ موسیٰ (سٹی رپورٹر ، نامہ نگار ) ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک وسیم شان نے اے پی وی او سی وی ایچ گجرات اور وی او لیب کے ہمراہ دیونہ منڈی کا دورہ کیا۔
دورے کے دوران جانوروں کے نمونے سکریننگ کیلئے جمع کئے گئے ، کسانوں کو ایکسٹینشن سروسز فراہم کی گئیں اور مستقبل میں بہتر سہولیات کی فراہمی کیلئے متعلقہ اے آئی ٹی کا تعارف کرایا گیا۔اس موقع پر کسانوں کو لائیو سٹاک کی دیکھ بھال اور بیماریوں سے بچاؤ کے بارے میں آگاہی بھی دی گئی۔