جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان
جامکے چٹھہ(نامہ نگار )جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا ، محلہ مسجد فاروقیہ کی گلیاں جوہڑ کی شکل اختیار کر چکی ہیں ، شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرناپڑ رہاہے ، گندے پانی کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ۔
