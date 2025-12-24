صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ(نامہ نگار )جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان بن گیا ، محلہ مسجد فاروقیہ کی گلیاں جوہڑ کی شکل اختیار کر چکی ہیں ، شہریوں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا کرناپڑ رہاہے ، گندے پانی کی وجہ سے لوگ مختلف بیماریوں کا شکار ہو رہے ہیں ۔

