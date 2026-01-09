صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایم این اے نے بھکنانوالی میں سوئی گیس فراہمی کا افتتاح کیا

  • گوجرانوالہ
ایم این اے نے بھکنانوالی میں سوئی گیس فراہمی کا افتتاح کیا

گجرات (نامہ نگار )مسلم لیگ ن ضلع گجرات کے رہنماایم این اے نصیرعباس سدھو کے فنڈز اورخصوصی کاوشوں سے بھکنانوالی میں سوئی گیس فراہمی کی پروقارتقریب کااہتمام کیاگیا۔

تقریب میں آمد پرایم این اے نصیرعباس سدھوکا مدثراقبال نمبردار نے ساتھیو ں کے ہمراہ والہانہ استقبال کرتے ہوئے گل پاشی کی اورہارپہنائے ۔نصیرعباس سدھو نے گیس فراہمی کاافتتاح کیااورخیروبرکت کے لئے خصوصی د عا کرائی۔ تقریب میں نصیرعباس سدھو کے حق میں عمائدین علاقہ نے نعرے لگاتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا۔مدثراقبال نمبردار نے نصیرعباس سدھو کا گائوں کادیرینہ مسئلہ حل کروانے پرشکریہ ادا کیااورکہاکہ انشااﷲ ساتھیوں سمیت انہیں اپنے بھرپورتعاون کایقین دلاتے ہیں اورانکی قیادت میں علاقے کوتعمیروترقی کے حوالے سے مثالی بنائیں گے ۔اس موقع پر ریاض شاہ بخاری لسوری شریف، قیصر اسحاق مغل،میاں کامران ادریس بیکنانوالہ،سید چمن شاہ وڑائچانوالہ،میاں شیراز گراٹیاں،فرقان چیمہ ایڈووکیٹ،حاجی ادریس ممبر بوٹا،میاں طالب حسین،چوہدری اختر، اجمل خان،چوہدری نصیر ، اسد اقبال، ارشد، اصغر،شہباز قمر بٹ، وسیم سدھو،سہیل مہر اور عنصر مہر سمیت عمائدین علاقہ کی کثیرتعداد موجودتھی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ