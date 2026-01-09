صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اشتہاری کی مدعی مقدمہ کو قتل کی دھمکیاں،مقدمہ درج

  • گوجرانوالہ
اشتہاری کی مدعی مقدمہ کو قتل کی دھمکیاں،مقدمہ درج

راہوالی (نمائندہ دنیا )اشتہاری ملزم کی مدعی مقدمہ کو خاندان سمیت قتل کرنے کی دھمکیا ں،کینٹ پولیس نے مقدمہ درج کرلیا ۔

چندر کے کی رہائشی خاتون آسیہ بی بی رات تین بجے بچوں کے ہمراہ گھر میں سو رہی تھی کہ اچانک گھر کے بیرونی دروازے پر گالم گلو چ اور قتل و سنگین نتائج کی دھمکیوں کی آوازیں آنے لگی سسر کے ہمرا اٹھ کر دیکھا کہ تو آصف عرف آسو چیتا مسلح رائفل مع چار نامعلوم مسلح ساتھیوں کے ہمراہ بیرونی دروازہ توڑ کر اند داخل ہونے کی کوشش کررہے اور دھمکیاں دے رہے تھے کہ ہمارے تمام اشتہاریوں کے خلاف قانونی کارروائی کرنا بند کردو ورنہ میں تمہارے خاندان کو گرنیڈ سے مار کر اسی گھر میں دفن کردونگا ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

میئر کا100 دن میں ترقیاتی منصوبے مکمل کرنے کا ہدف

کراچی بندرگاہ پر پہلے فیری ٹرمینل کا افتتاح کر دیا گیا

پیپلز پارٹی کام کرنے کے لئے تیار نہیں،منعم ظفر خان

قوانین کی خلاف ورزی پرگاڑیاں ضبط، مقدمات اندراج کا فیصلہ

سرنڈر کرنے والے ڈاکو عدالتوں سے ریلیف لے سکتے ہیں،آئی جی

کراچی بار کے انتخابات میں التوا سے متعلق دائر درخواست مسترد

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ