صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گوجرانوالہ سیوریج سکیمز:ساڑھے 3ارب مختص ،بلال یاسین

  • گوجرانوالہ
گوجرانوالہ سیوریج سکیمز:ساڑھے 3ارب مختص ،بلال یاسین

گوجرانوالہ (نیوز رپورٹر)صوبائی وزیر ہاؤسنگ بلال یاسین نے کہاہے کہ گوجرانوالہ میںاپنا گھر سکیم کے تحت 10ہزار سے زائد گھروں کی تعمیر کیلئے بلاسود قرضے دیئے جائینگے ۔

اس کیلئے حکومت 15 لاکھ آسان قسطوں پر قرضہ فراہم کر رہی ہے ۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے کمشنر دفتر گوجرانوالہ میں میڈیا سے گفتگو کرتے کیا۔انہوں نے کہا کہ بعد ازاں بلال یاسین نے کمشنر دفتر میں پی ایچ اے ، واسا اور پھاٹا کے تحت جاری اور مجوزہ ترقیاتی منصوبوں بارے بریفنگ لی۔ اس موقع پر کمشنر نوید حیدر شیرازی ،ڈپٹی کمشنر نوید احمد ،ڈی جی واسا طیب فرید ،ارکان صوبائی اسمبلی قیصر اقبال سندھو ،عمر فاروق ڈار،عمران خالد بٹ،سابق ایم پی اے پیر غلام فرید اورمتعلقہ اداروں کے افسر اجلاس میں شریک تھے ۔صوبائی وزیر نے کہا وزیر اعلیٰ نے واسا کی بہتری کیلئے صوبہ بھر کیلئے 205ارب جبکہ گوجرانوالہ کیلئے ساڑھے 3 ارب مختص کئے ہیں جن میں سیوریج سسٹم،پمپنگ کیپیسٹی بڑھانے کے ساتھ ساتھ مشینری اور دیگر سکیمز مکمل کی جائینگی۔ بریفنگ میں بتایا گیا کہ شہر میں 2 نئے ڈسپوڈل سٹیشنز بنائے جا رہے ہیں صوبائی وزیر نے افسروں کو ہدایت کی کہ تمام منصوبے مقررہ وقت میں مکمل کیے جائیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

امام صاحبان میں پے آرڈرز کی تقسیم کیلئے فوکل پرسن مقرر

آبیانہ کی ریکوری مئوثر بنانے سیلاب سے نمٹنے کیلئے پیشگی اقدامات کرنے کا حکم

2سے 5فروری تک پولیو مہم، ٹیموں کی تر بیت کا جائزہ اجلاس

کشمیر اور سٹی پارک میں جھولوں کی دیکھ بھال کی جائے ،ڈی سی

چناب بازار کے نومنتخب عہدیداروں نے حلف اٹھا لیا

پیرا افسران کی بھرتی کیلئے فزیکل ٹیسٹ مکمل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
کارگل جنگ پر نیا خوفناک سچ
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
صاحب دین
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
ملاقات کے قیدی
بابر اعوان
اسد طاہر جپہ
روڈ سیفٹی کے لیے اقدامات
اسد طاہر جپہ
جویریہ صدیق
اسلام آباد اور مارگلہ جنگلات کا مستقبل!
جویریہ صدیق
امیر حمزہ
نفسیاتی عوارض اور سیرتِ مبارکہ
امیر حمزہ