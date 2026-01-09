چھ وارداتوں میں شہریوں سے نقدی ،سامان لوٹ لیا گیا
ڈسکہ، میڈیکی گورائیہ، ہیڈبمبانوالہ (نمائندہ دنیا،نامہ نگار)چھ وارداتوں میں شہری لٹ گئے ۔
ستراہ کے قریب سہیل سے دوافراد نے اسلحہ کے زور پر ایک لاکھ روپے چھین لئے ، شیرے دا کوٹ میں جمشید سڈل کے کارخانہ کے گیٹ کاتالا توڑ کر چورموٹریں، بیرنگ، بجلی کی تاریں اور زرعی مشینری کے گیئرز لے گئے ، منڈیکی گورائیہ میں سفیان کی دوکان سے موبائل ، گورنمنٹ ایلیمنٹری سکول لوہارانوالی سے واٹر پمپ چوری ، نعیم اقبال کے ہوٹل سے پمپ ، موٹر بجلی اور نقدی 3ہزار اورمحلہ مغلپورہ میں یاسر عزیز خلجی کی موٹر سائیکل گھر کے باہر سے چورلے گئے ۔