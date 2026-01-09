صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ زراعت توسیع کا گندم کی بہتر پیداوار کیلئے فارمر ڈے

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ(نامہ نگار)موضع ور پال چٹھہ میں محکمہ زراعت توسیع وزیر آباد کی طرف سے گندم کی بہتر پیداوار کے سلسلے میں ایک فارمر ڈے کا انعقاد کیا گیا ۔

مہمان خصوصی ڈاکٹر عرفان اللہ وڑایچ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن گجرات ڈویژن تھے ،پروگرام میں عمران اسسٹنٹ ڈائریکٹر ایگریکلچر ایکسٹینشن وزیرآباد، اسسٹنٹ ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن ڈاکٹر بشریٰ صدیق ،حسن رضا ایگریکلچر آفیسر علی پور چٹھہ اورزمینداروں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ۔حسن رضا نے گندم کی فصل میں کھادکا بہترین اور متوازن استعمال کے متعلق آگاہ کیا ڈاکٹر بشری ٰصدیق اسسٹنٹ ر ڈائریکٹر پلانٹ پروٹیکشن نے زمینداروں کو گندم میں موجود کیڑے اور بیماریوں کی علامات اور ان کے تدارک کے متعلق بتایا ۔ ڈاکٹر عرفان اللہ وڑیچ نے کسانوں کو محکمہ زراعت کی طرف سے دی جانے والی سہولیات سے آگاہ کیا اورزمینداروں ککو تائید کی کہ وہ زیادہ سے زیادہ بڑھ چڑھ کر زرعی مقابلوں میں حصہ لے کر فائدہ حاصل کریں اور محکمہ زراعت توسیع کی طرف سے کی جانیوالی سفارشات پر عمل کر کے اپنی فی ایکڑ گندم کی پیداوار میں اضافہ کو یقینی بنا ئیں۔

 

