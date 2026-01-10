صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  گوجرانوالہ
حافظ آباد:پولٹری ایسوسی ایشنز کے نو منتخب عہدیداروں کا حلف

ضلعی صدر مرکزی انجمن تاجران شیخ محمد امجد نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا

حافظ آباد (نمائندہ دُنیا )پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن اور پولٹری ریٹیلرز ایسوسی ایشن ضلع حافظ آباد کے نو منتخب عہدیداران کی حلف برداری کی پروقار تقریب ڈیرہ چودھری احمد صابر بھون میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں ضلعی صدر مرکزی انجمن تاجران شیخ محمد امجد نے نو منتخب عہدیداران سے حلف لیا۔پولٹری ٹریڈرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران میں ضلعی صدر محمد کاشف سیالوی، چیئرمین چودھری احمد صابر بھون، سرپرست اعلیٰ صوفی محمد بشیر نقشبندی، سینئر وائس چیئرمین شاہ زیب مہر، وائس چیئرمین شیخ وقار، سینئر نائب صدر جعفر حسین، نائب صدر مولوی محمد اکرم، جنرل سیکرٹری حافظ شاہد صدیق، جوائنٹ سیکرٹری احمد بٹ، آفس سیکرٹری عظمت علی اور فنانس سیکرٹری ابرار حسن شامل ہیں۔پولٹری ریٹیلرز ایسوسی ایشن کے نو منتخب عہدیداران میں صدر تبریز واصف سیالوی، سینئر نائب صدر صدام حسین، نائب صدر عمران خان، جنرل سیکرٹری چوہدری منصب علی، جوائنٹ سیکرٹری عاصم سردار، سیکرٹری اطلاعات و نشریات فیصل زبیر، فنانس سیکرٹری شاہ زیب اعجاز اور آفس سیکرٹری کامران وحید شامل ہیں۔

 

