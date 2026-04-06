صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کا نعرہ ہر گاؤں میں گونجے گا:نصر گوندل

  • گوجرانوالہ
خالص دودھ سے بزنس مین کا پانی مہنگا، دیہات ویران ہوئے تو شہر بھی سنسان ہونگےدودھ سمیت دیگر زرعی اجناس کی سپلائی بند کرینگے :صدر کسان اتحاد منڈی بہائوالدین

منڈی بہاؤالدین (ڈسٹرکٹ رپورٹر)حالات سے تنگ ہو کر سڑکوں پر نکلنے کے بعد مجبور ہو چکے ہیں، پٹرولیم مصنوعات کی بڑھتی قیمتوں کی وجہ سے پیشہ زراعت کھڈے لائن لگ چکا ہے ،دودھ سمیت زرعی اجناس کے ریٹ نہ ہونے کے برابر ہیں، گندم کی کٹائی کے سیزن میں ڈیزل اس قدر مہنگا ہو چکا ہے کہ ٹریکٹر ، پیٹر انجن اور دیگر زرعی مشینری کا پہیہ جام ہو چکا ہے ، اب کسان بچاؤ پاکستان بچاؤ کا نعرہ ہر گاؤں گلی میں گونجے گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے صدر پاکستان کسان اتحاد ضلع منڈی بہاؤالدین نصر گوندل باکھوآنہ و دیگر مقررین نے کدھر غربی ڈیرہ لکاں میں کسانوں کے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کیا ۔ مقررین نے کہا کہ پیشہ زراعت اس قدر مظلوم ہو چکا ہے کہ اب ہم کھیتی باڑی چھوڑنے پر مجبور ہو چکے ہیں ہمارے خالص دودھ سے بزنس مین کا پانی مہنگا فروخت ہوتا ہے ، اسمبلیوں میں بیٹھے ارکان جو زمیندار گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں ہم واضح کرنا چاہتے ہیں کہ اگر دیہات ویران ہوئے تو شہر بھی سنسان ہو جائیں گے ، مظلوم کسان اپنے حق کے لیے چیخ چیخ کر انصاف کی بھیک مانگ رہا ہے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ چند دنوں تک مشاورت کے بعد آئندہ لائحہ عمل کا اعلان کریں گے ، اب دودھ سمیت دیگر زرعی اجناس کی سپلائی بند کریں گے ۔ 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

شہر کا نام روشن کرنے والے اصل ہیروز ہیں،میئرکراچی

ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا باقاعدہ افتتاح

میٹرک امتحانات کل سے شروع ہوں گے ،انتظامات مکمل

شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

میرپور خاص میں آلودہ پانی شہریوں کی صحت کیلئے بڑا خطرہ

حیدر آباد:مسیحی ملازمین ایسٹر سے قبل تنخواہوں سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر