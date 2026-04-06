صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملتان میں مسیحی برادری نے ایسٹر جوش وخروش سے منایا

  • ملتان
ملتان میں مسیحی برادری نے ایسٹر جوش وخروش سے منایا

گرجا گھروں میں عبادات ، دعائیہ تقریبات، بین المذاہب ہم آہنگی کی اہمیت پر زور

ملتان (کرائم رپورٹر) ملتان اور گرد و نواح میں مقیم مسیحی برادری نے خوشی اور عقیدت کے ساتھ ایسٹر کا تہوار منایا۔ اس موقع پر گرجا گھروں میں خصوصی عبادات، دعائیہ تقریبات اور مذہبی رسومات کا اہتمام کیا گیا، جہاں مسیحی افراد نے حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات پر عمل کرنے اور امن و محبت کے فروغ کے عزم کا اعادہ کیا۔اس سلسلے میں بشپ ہاؤس ملتان میں ایسٹر کی مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جس کی صدارت بشپ یوسف سوہن نے کی۔ تقریب میں سیموئیل کلیمنٹ، سرفراز کلیمنٹ اور شازل گل سمیت مسیحی برادری کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔بشپ یوسف سوہن نے خطاب میں کہا کہ ایسٹر کا پیغام محبت، قربانی اور نئی زندگی کی امید ہے ۔ انہوں نے کہا کہ حضرت عیسیٰؑ کی تعلیمات انسانیت کیلئے مشعلِ راہ ہیں اور ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رواداری، بھائی چارے اور احترام کا مظاہرہ کرنا چاہئے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر