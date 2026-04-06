ای او بی آئی میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ملی بھگت کے انکشاف، ورکرز کے حقوق متاثر

  • فیصل آباد
بعض فیکٹری مالکان ورکرز کے فنڈز ای او بی آئی میں جمع کروانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ،سرکاری ریکارڈ میں ورکرز کے کوائف تو اپلوڈ کیے جاتے ، فنڈز جمع نہیں ہو تے ،بڑھاپے میں مزدور مراعات سے محروم

فیصل آباد (عبدالباسط سے )پرائیویٹ فیکٹریوں، ملز، انڈسٹریز اور دیگر یونٹس میں کام کرنے والے ملازمین کو میڈیکل، شادی الاؤنس، ڈیتھ الاؤنس، پنشن اور دیگر مالی مراعات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے قائم ادارہ (EOBI میں مبینہ بے ضابطگیوں اور ملی بھگت کے انکشافات سامنے آ رہے ہیں۔ذرائع کے مطابق ادارے کے بعض افسر اور ملازمین مبینہ طور پر صنعتی مالکان کیساتھ ملی بھگت کرتے ورکرز کے حقوق متاثر کر رہے ہیں۔ کہا جا رہا ہے بعض فیکٹری مالکان ورکرز کے فنڈز ای او بی آئی میں جمع کروانے کے بجائے خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، جبکہ سرکاری ریکارڈ میں ورکرز کے کوائف تو اپلوڈ کیے جاتے ہیں مگر فنڈز جمع نہیں کروائے جاتے۔

کئی ورکرز ریٹائرمنٹ کے وقت پنشن اور دیگر مراعات سے محروم رہ جاتے ہیں اور انہیں بڑھاپے میں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ذرائع نے یہ بھی انکشاف کیا ہے بعض کیسز میں ای او بی آئی کے افسر مبینہ طور پر دستاویزات میں تاخیر یا انہیں گم کرنے کے طریقے اختیار کرتے ہیں، ریٹائرمنٹ کے وقت پنشن اور دیگر سہولیات حاصل کرنا ورکرز کے لیے مشکل ہو جاتا ہے ۔مزید یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ بعض صنعتی مالکان مبینہ طور پر سرکاری اہلکاروں کو ماہانہ نذرانے اور تحائف دیتے ہیں تاکہ ان کے اداروں کے خلاف کارروائی نہ ہو سکے ۔مزدور تنظیموں نے مطالبہ کیا ہے کہ ای او بی آئی کے نظام میں شفافیت کو یقینی بنایا جائے ، تمام مراعات کی بروقت ادائیگی کو یقینی بنایا جائے۔

مزید پڑہیئے

کراچی

شہر کا نام روشن کرنے والے اصل ہیروز ہیں،میئرکراچی

ناردرن بائی پاس مویشی منڈی کا باقاعدہ افتتاح

میٹرک امتحانات کل سے شروع ہوں گے ،انتظامات مکمل

شارع فیصل پر گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق

میرپور خاص میں آلودہ پانی شہریوں کی صحت کیلئے بڑا خطرہ

حیدر آباد:مسیحی ملازمین ایسٹر سے قبل تنخواہوں سے محروم

آج کے کالمز

خورشید ندیم
جنگ اور مذہب
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
جنگ اور جوا
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
کیا اب بھی سب اچھا ہے؟ …(1)
بابر اعوان
میاں عمران احمد
تیل کی قیمت‘ قرضوں کی ادائیگی اور عالمی بحران
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
جناب ِ شیخ کا نقش قدم یوں بھی ہے اور یوں بھی
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مال و دولت کے مثبت اور منفی پہلو
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر