صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عدالت سے معذرت پراے سی تحصیلدار کی تنخواہیں بحال کرنیکاحکم

  • گوجرانوالہ
عدالت سے معذرت پراے سی تحصیلدار کی تنخواہیں بحال کرنیکاحکم

کامونکے (نامہ نگار )عدالتی احکامات کی پابندی کی یقین دہانی کروانے پر سول جج نے اسسٹنٹ کمشنر اور تحصیلدار کی تنخواہیں بحال کرنے کاحکم جاری کردیا۔

عدالت نے اے سی زرغونہ خالد سعید اور تحصیلدار انیس کو اراضی کیس میں پیش ہوکرمعذرت کرنے پر ان کی تنخواہیں بحال کردیں۔ ، پیش نہ ہونے پر سول جج عمران طارق نے ڈسٹرکٹ اکاؤنٹ آفیسر کو دونوں کی تنخواہیں بند کرنے کا نوٹس جاری کردیا تھا۔ گزشتہ روز تحصیلدار کی جانب سے عدالت پیش ہوکر معذرت اور آئندہ احکامات کی پابندی کی یقین دہانی کروانے پر تنخواہیں بحال کرنے کے آرڈر جاری کردیئے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

یومِ عاشور پر فول پروف انتظامات کئے جائیں،صہیب بھرتھ

راولپنڈی ماسٹر پلان کی بروقت تکمیل یقینی بنائی جائے، کمشنر

آر ایم کے روڈ منصوبہ مقررہ مدت میں مکمل کیا جائے، ڈی سی مری

سرداریوسف سے سفیر ترکیہ کی ملاقات،اُمہ کودرپیش مسائل پر گفتگو

پارلیمانی کشمیر کمیٹی مسئلہ کشمیراجاگرکررہی ہے،رانا قاسم نون

بچوں کے حقوق صرف وعدہ نہیں، حقیقت بننا چاہئے :جسٹس عائشہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ