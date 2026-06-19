صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

  • سرگودھا
عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر

عزاداروں کو فول پروف سکیورٹی فراہم کی جائیگی :ڈپٹی کمشنر بھکر جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کی مسلسل نگرانی کی جائے :احسان علی جمالی

بھکر (ڈسٹرکٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے احکامات اور ویژن کی روشنی میں محرم الحرام کے دوران عزادارانِ امام حسین ؓ کو ہر ممکن سہولیات، فول پروف سیکیورٹی اور بہترین انتظامات کی فراہمی کے لیے ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی کی زیر صدارت خصوصی اجلاس منعقد ہوا۔اجلاس میں اے ڈی سی ریونیو رائے ذوالفقار علی، اے ڈی سی جی ارشد وٹو، چاروں تحصیلوں کے اسسٹنٹ کمشنرز غلام محی الدین رضا، فیض فرید، ظہیر الدین بابر اور محمد شفیق سمیت متعلقہ محکموں کے افسروں نے شرکت کی۔اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے ڈپٹی کمشنر احسان علی جمالی نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران عزادارانِ امام حسین ؓ کو پرامن ماحول، بہترین سہولیات اور مؤثر انتظامات کی فراہمی ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے تمام انتظامی افسران کو ہدایت کی کہ جلوسوں اور مجالس کے انتظامات کی مسلسل نگرانی کی جائے ۔

انہوں نے ہدایت کی کہ جلوسوں اور مجالس کے مقامات پر ٹھنڈے اور میٹھے پانی کی سبیلوں کے ساتھ پورٹیبل واش رومز بھی قائم کیے جائیں تاکہ عزاداروں کو ہر ممکن سہولت میسر آ سکے ۔ڈپٹی کمشنر نے واپڈا حکام کو ہدایت کی کہ جلوسوں اور مجالس کے راستوں پر بجلی کی تاروں اور دیگر برقی تنصیبات کی فوری مرمت کی جائے اور عشرہ محرم کے دوران بلا تعطل بجلی کی فراہمی یقینی بنائی جائے ۔انہوں نے کہا کہ ستھرا پنجاب پروگرام کے تحت امام بارگاہوں، مجالس اور جلوسوں کے راستوں پر صفائی ستھرائی کے بہترین انتظامات کیے جائیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر سڑکوں پر پانی کا چھڑکاؤ بھی کیا جائے ۔اجلاس میں محکمہ صحت کو جلوسوں اور مجالس کے مقامات پر میڈیکل کیمپس اور فیلڈ ہسپتال قائم کرنے ، جبکہ ریسکیو سمیت تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کی ہدایت کی گئی۔ تمام اسسٹنٹ کمشنرز کو فیلڈ میں موجود رہ کر انتظامات کی نگرانی کرنے کا بھی حکم دیا گیا۔

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

گیپکو: نئے ڈیزائن کے بل ارسال، ٹیکسزکو چھپانے پر احتجاج

ترقیاتی کاموں میں اعلیٰ معیار‘شفافیت کو یقینی بنایا جائے :کمشنر

پرتگال کا دورہ برآمدات کیلئے گیم چینجر ثابت ہو سکتا:علی ہمایوں

شادی شدہ شخص نے گھریلو ناچاقی پر پھندا لیکر خودکشی کر لی

شہری نقدی، موبائل فونز موٹر سائیکل ودیگر سامان سے محروم

سمر کیمپ جانے والی لڑکی اغوا

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
سمارٹ فون سے سوشل میڈیا ٹیکس تک
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
چھتر پارک اور جامعات کا مستقبل
رسول بخش رئیس
کنور دلشاد
آزاد کشمیر اور آرٹیکل 257
کنور دلشاد
اسد طاہر جپہ
شریکا اک زہر قاتل
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
کنٹینر کے اوپر یا اندر
آصف عفان
امیر حمزہ
دو پھول اور گلشن
امیر حمزہ