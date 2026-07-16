صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

جامکے چٹھہ :نکاسی نہ ہونے سے بارشی پانی گلیوں میں جمع

  • گوجرانوالہ
جامکے چٹھہ :نکاسی نہ ہونے سے بارشی پانی گلیوں میں جمع

شہریوں کا نکاسی آب کے نظام کو بہتر بنانے ،نالوں کی صفائی کرانے کا مطالبہ

جامکے چٹھہ (نامہ نگار )بارش کے با عث جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مؤثر نظام نہ ہونے کے باعث متعدد گلیاں اور سڑکیں بارشی پانی میں ڈوب گئیں جس سے پورا علاقہ جوہڑ کا منظر پیش کرنے لگا۔ گلیوں میں کئی کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہریوں خصوصاً نمازیوں ،طلبہ، بزرگوں اور خواتین کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے ۔مقامی رہائشیوں کا کہنا ہے کہ بارش ختم ہونے کے کئی گھنٹے بعد بھی پانی نہ نکل سکا جس کے باعث آمدورفت متاثر رہی اور موٹر سائیکل سواروں کو پھسلن کے باعث حادثات کا خطرہ لاحق رہا۔ جمع شدہ پانی سے تعفن پھیلنے اور مچھروں کی افزائش میں بھی اضافہ ہو رہا ہے جس سے مختلف بیماریوں کے خدشات پیدا ہوگئے ہیں۔شہریوں نے بلدیاتی اداروں اور ضلعی انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے کہ نکاسی آب کے نظام کو فوری طور پر بہتر بنایا جائے ، نالوں کی صفائی کرائی جائے اور مستقل بنیادوں پر ایسے اقدامات کئے جائیں تاکہ آئندہ بارشوں کے دوران عوام کو پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

مرکزی تھوک مارکیٹ سمیت بڑی اجناس منڈیوں میں کاروبار مکمل بند، سپلائی معطل

صنعتی زون کا تحفظ ملکی معیشت کیلئے ناگزیر،گورنر سندھ

کسی شہری کو مایوس نہیں ہونے دیں گے ،شرجیل میمن

جونیئر سائنس ٹیسٹ امیدواروں کا درخواستیں وصول نہ کرنے پر مظاہرہ

جماعت اسلامی کے دفتر پر دستی بم حملے کامقدمہ درج

پنشن خیرات نہیں قانونی حق ، سندھ ہائیکورٹ

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بس کر دو یار! خدا کے لیے بس کر دو
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
سب دیہاڑی لگا رہے ہیں
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
امریکہ‘ ایران جنگ اور نظریاتی دائرے
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاغذی نان اور چھدامی بھڑبھونجا
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نئے زمانے کے ٹھگ
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
ایران امریکہ تنازع!
مفتی منیب الرحمٰن