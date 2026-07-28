صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی پی او کمپلیکس گجرات میں یوتھ انٹرن شپ کے اکسویں بیج کا آغاز

  • گوجرانوالہ
ڈی پی او کمپلیکس گجرات میں یوتھ انٹرن شپ کے اکسویں بیج کا آغاز

گجرات (نامہ نگار) ڈی پی او کمپلیکس گجرات میں یوتھ انٹرن شپ کے اکسویں بیج کا آغاز کر دیا گیا۔

اس موقع پر گجرات یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والے طلباء و طالبات کا استقبال کیا گیا۔ انٹرن شپ پروگرام کا مقصد طلباء و طالبات کو پولیس کی جانب سے عوام کو فراہم کی جانے والی سہولیات، قانونی امور اور جدید پولیسنگ میں استعمال ہونے والی ٹیکنالوجی سے آگاہ کرنا ہے تاکہ وہ پولیس کے نظام اور عوامی خدمت کے کردار کو بہتر انداز میں سمجھ سکیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اللہ بس باقی ہوس
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
چھ سال پرانی ملاقات کی تازہ صورتحال …(1)
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مزاحمت اور تشدد
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
کاکروچ جنتا پارٹی کتنی کامیاب رہی؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
جین زی۔ توقعات، خدشات
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
جناب بلاول بھٹو زرداری کی توجہ کے لیے!
مفتی منیب الرحمٰن