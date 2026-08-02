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سیالکوٹ:منشیات فروش گرفتار

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:منشیات فروش گرفتار

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )ایس ایچ او تھانہ نیکاپورہ انسپکٹر جہاں زیب خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ دوران ناکہ بندی موٹر سائیکل سوار کو روکا تو تلاشی کے دوران ملزم حماد احمد قوم مہر سکنہ رام گڑھا کے قبضے سے 1520گرام چرس برآمد کر لی گئی جبکہ ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔

ایس ایچ او تھانہ نیکاپورہ انسپکٹر جہاں زیب خان نے پولیس ٹیم کے ہمراہ دوران ناکہ بندی موٹر سائیکل سوار کو روکا تو تلاشی کے دوران ملزم حماد احمد قوم مہر سکنہ رام گڑھا کے قبضے سے 1520گرام چرس برآمد کر لی گئی جبکہ ملزم کیخلاف مقدمہ درج کر کے تفتیش کا آغاز کر دیا گیا ۔

 

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