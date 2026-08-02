صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

200کلو بیمار بھینس کا گوشت تلف، رکشہ ڈرائیور سپلائر گرفتار

  • گوجرانوالہ
200کلو بیمار بھینس کا گوشت تلف، رکشہ ڈرائیور سپلائر گرفتار

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر)فوڈ اتھارٹی کی لاہور روڈ پر کارروائی،ترجمان ڈسٹرکٹ فوڈ اتھارٹی نے بتایا کہ 200کلو بیماربھینس کا گوشت تلف کرکے جعلسازی پر مقدمہ درج کرلیاگیا

 گوشت کی ترسیل میں ملوث رکشے اور سپلائر اسدکوپولیس کے حوالے کردیا گیا۔ موقع پر سینئر ویٹرنری سپیشلسٹ نے بھینس کا معائنہ کیا جوذبح سے قبل مختلف امراض کا شکار پائی گئی جسکے گوشت کو غیر قانونی طور پر فروخت کیا جانا تھا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

گندگی ،خراب سیوریج سسٹم : شہری مختلف امراض کا شکارہونے لگے

5 ڈسپنسریاں فعال اسپتالوں میں تبدیل کرنے کے منصوبے کا آغاز

خواجہ اجمیر نگری تا منگھوپیر ڈوئل کیرج وے کا افتتاح

سول اسپتال ، جدیدپیڈیاٹرک لیپروسکوپک ٹاور کا افتتاح

گورنر ہاؤس میں جشنِ آزادی کی 14 روزہ تقریبات کا آغاز

گرین کراچی شجرکاری مہم ماحولیاتی بہتری کی ضامن، منعم ظفر

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل