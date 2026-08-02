صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کامونکے :رکشے میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ڈرائیورگرفتار

  • گوجرانوالہ
کامونکے :رکشے میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر ڈرائیورگرفتار

کامونکے (نامہ نگار )پٹرولنگ پولیس کے سب انسپکٹر خرم علی نے پابندی کے باوجود رکشے میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر گونا عور کے ڈرائیور نعمان کو گرفتار کرکے تھانہ صدر پولیس کے حوالے کر دیا جہاں اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

پٹرولنگ پولیس کے سب انسپکٹر خرم علی نے پابندی کے باوجود رکشے میں ایل پی جی سلنڈر نصب کرنے پر گونا عور کے ڈرائیور نعمان کو گرفتار کرکے تھانہ صدر پولیس کے حوالے کر دیا جہاں اس کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

کمشنر کا ترقیاتی منصوبوں کا دورہ، بروقت تکمیل کی ہدایت

کوٹ مومن:امن کمیٹی کا اجلاس ،جلوسوں کے انتظامات کا جائزہ

پیشہ ور گداگروں کی بھر مار، شہری اور تاجر پریشان

بھیرہ:صوبائی وزیر صہیب بھرتھ کی تقریبِ عقیقہ میں شرکت

خوشاب:الیکٹرک بس کنڈ کٹر کو تھپڑ مارنے پر اے ایس آئی معطل

ڈکیتی،چوری کی مختلف وارداتیں، نقدی، زیورات لوٹ لئے

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
محسن نقوی ’’زندہ باد‘‘
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
اصل مفہوم سمجھنا کچھ زیادہ مشکل نہیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
نیا انقلاب پھر آن پہنچا
رؤف کلاسرا
رشید صافی
ازکارِ رفتہ انتظامی ڈھانچے سے نجات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
سائبر کرائمز اور انسانی سمگلنگ
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ بحران اور بڑھتی ہوئی تقسیم
محمد عبداللہ حمید گل