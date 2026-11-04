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گجرات :فرنیچر سٹی میں پلاٹس کے حصو ل کیلئے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم

  • گوجرانوالہ
گجرات :فرنیچر سٹی میں پلاٹس کے حصو ل کیلئے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم

گجرات (نامہ نگار )آل پاکستان فرنیچر میکرایسوسی ایشن گجرات کی جانب سے فرنیچر سٹی میں پلاٹس کے حصو ل کیلئے خصوصی ہیلپ ڈیسک قائم کیا گیا۔۔۔

 ہیلپ ڈیسک کا انعقاد گزشتہ رو ز ر یلو ے رو ڈ پر ر یا ض فر نیچر پر لگا یا گیا، ہیلپ ڈیسک کی نگر انی چیئر مین حما د اسلم نے کی، ہیلپ ڈیسک پر خو ا ہشمند حضر ات نے فر نیچر سٹی میں پلا ٹس کے حصو ل کیلئے فا ر م جمع کر ا ئے ، ہیلپ ڈیسک پر علی ر ضا بھد ر ر یجنل ڈائر یکٹر،سا بق چیئر مین علی انصر گھمن بھی مو جو د تھے ۔

 

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