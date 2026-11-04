صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چلڈرن ہسپتال میں ادویات کی 100فیصد دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

  • گوجرانوالہ
چلڈرن ہسپتال میں ادویات کی 100فیصد دستیابی یقینی بنانے کی ہدایت

گوجرانوالہ(سٹی رپورٹر)ڈپٹی کمشنر نوید احمد نے چلڈرن ہسپتال کا دورہ کیا اور مختلف شعبوں کا معائنہ کرتے ہوئے بچوں کو فراہم کی جانے والی طبی سہولیات، تفصیلات کے مطابق علاج معالجے کے انتظامات اور ہسپتال کی مجموعی کارکردگی کا جائزہ لیا۔

 انہوں نے متعلقہ افسر وں کو ہدایت کی کہ تمام شعبوں میں صفائی کے اعلیٰ معیار کو برقرار رکھا جائے ۔ڈپٹی کمشنر نے ہسپتال انتظامیہ کو ہدایت کی کہ بچوں کے علاج کیلئے ضروری ادویات کی 100 فیصد دستیابی یقینی بنائی جائے اور کسی بھی مریض کو ادویات یا طبی سہولیات کی عدم دستیابی کے باعث مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

موٹرسائیکلوں سے خارج ہونیوالا دھواں فضائی آلودگی کا سبب

پولیو کیخلاف مہم ، لاہور کے ماحولیاتی نمونے 6 ماہ سے منفی

ریلوے میں مالیاتی گوشواروں کا عالمی معیارکاآڈٹ کرانے کافیصلہ

ایل پی جی شہرمیں 550سے 600روپے کلو فروخت

پی پی ایس سی :مختلف محکموں کی اسامیوں کے حتمی نتائج کا اعلان

لیسکو :اکتوبر میں 38کروڑ کی ریکوری

آج کے کالمز

ایاز امیر
ممتا کے نرالے انداز
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
لاہور، محبت سے سموگ تک
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات کے نام بدلنے کا کھیل کب تک
شاہد صدیقی
سلمان غنی
افغان رجیم بھارتی پراکسی کیوں؟
سلمان غنی
محمد حسن رضا
امریکی انتخابات، عالمی سیاست کا نیا موڑ
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
کراچی میں دینی اجتماعات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر