سمبڑیال:ڈاکو شہری کو باندھ کر لاکھوں روپے کے مویشی لے گئے
سمبڑیال(سٹی رپورٹر)ڈکیتی کی وارداتوں کے دوران شہری لاکھوں روپے کے مال وزر سے محروم ہوگئے ۔
تھانہ ایئرپورٹ کے علاقہ منگوبہرا م نہر پٹری اپر چناب بجانب کپوروالی سیر کوجانے والے شہر ی رضوان سے 2 موٹر سائیکل سوار ڈاکو ئوں نے 15 ہزارروپے ،موبائل فون چھین لیا ۔ نالہ پلکھو کورووال میں رفاقت علی کو 4ڈاکوئوں نے چارپائی کے ساتھ باندھ کر 7لاکھ 55ہزارروپے کے مویشی اور موبائل فون لے گئے ۔
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