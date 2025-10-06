صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

  • اسلام آباد
ملکی ترقی، غربت کے خاتمہ کیلئے تعلیم ضروری، ڈاکٹر حسن محی الدین

اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) منہاج القرآن انٹرنیشنل کی سپریم کونسل کے چیئرمین پروفیسر ڈاکٹر حسن محی الدین قادری نے کہا ہے کہ قومیں تعلیم سے ترقی کرتی ہیں۔

 منہاج القرآن ملک بھرکے پسماندہ علاقوں میں اعلیٰ تعلیم کی سہولتیں پہنچانے کیلئے پرعزم ہے، ہمارا یقین ہے کہ تعلیم سے ملک ترقی کرے گا۔ غربت، جہالت، تنگ نظری، انتہا پسندی اور متشدد رویوں سے نجات ملے گی۔ ہمیں اسلاف کی علمی وراثت سے اپنا رشتہ مضبوط بنانا ہو گا۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے منہاج کالج آف شریعہ اینڈ اسلامک سائنسز کاسنگِ بنیاد رکھنے کی تقریب سے اظہار خیال کرتے ہوئے کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

کے ایم سی کا تاریخی کارنامہ 25برس بعد بروقت تنخواہیں ادا

منافقوں کے دباؤ کے باوجود کام کروا کر دکھایا ،مرتضی وہاب

تعلیمی بورڈز میں آٹومیشن،ای مارکنگ سسٹم متعارف کرایاجائیگا

عظمی بخاری کا بیان ان کی سیاسی مایوسی کا مظہر، سلمان عبداللہ مراد

گیدڑ بھبکیاں بھارتی خوف کی عکاسی کررہی ،سنی تحریک

صہیونی بالادستی کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا،کاشف سعید

آج کے کالمز

خورشید ندیم
پنجاب کی بات
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
اجنبی کا پاکستان
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
قیدی نمبر 804 کی دوسری سالگرہ
بابر اعوان
میاں عمران احمد
معدنیات‘ ملٹی نیشنل کمپنیاں اور انرجی کے معاشی اثرات
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
دن بدلتی رات
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
موت کے بعد
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر