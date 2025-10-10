صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آ ئی ٹی پی کی روڈ سیفٹی ورکشاپ

  • اسلام آباد
آ ئی ٹی پی کی روڈ سیفٹی ورکشاپ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آبادٹریفک پولیس کی جانب سے نجی سکول سسٹم میں طلبا کیلئے ایک روزہ روڈ سیفٹی ورکشاپ کا انعقاد کیا گیا۔۔۔

ورکشاپ میں 100 سے زائد سکول طلبا وطالبات نے شرکت کی ، اسلام آباد ٹریفک پولیس آگاہی ونگ کے افسران نے بچوں کو آسان اور دلچسپ انداز میں روڈ سیفٹی،محتاط ڈرائیونگ ،دوران ڈرائیونگ موبائل سننے کے خطرات،سیٹ بیلٹ کے استعمال،ہیلمٹ کے بغیر مو ٹر سائیکل چلانے کے خطرات،سڑک استعمال کرنیوالے دیگر افراد کے حقوق کا خیال رکھنے ،ہیڈبرج کے استعمال،زیبرا کراسنگ کے استعمال کے طریقوں سے آگاہ کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسداد ڈینگی میں ناقص کارکردگی پر سخت کارروائی کا حکم

عالمی یو م بصارت پر ضلع کونسل ہال میانوالی میں سیمینار

سرگودھا پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی اہم تقریب ،28دسمبر کو الیکشن کا اعلان

کمشنر اور ڈی سی نے پولیو مہم کا 3روز قبل افتتاح کر دیا

اساتذہ کے عالمی دن کے موقع پر ایک پروقار تقریب کا انعقاد

بھکر میں 13 سے 16 اکتوبر تک پولیو مہم کے انتظامات فائنل

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ