صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سیالکوٹ:نالہ ایک سے نوجوان کی تیرتی لاش برآ مد

  • گوجرانوالہ
سیالکوٹ:نالہ ایک سے نوجوان کی تیرتی لاش برآ مد

سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )اوورا چوک کے قریب نالہ ایک کے کنارے پر18سالہ نوجوان کی تیرتی ہوئی لاش برآمد ہوئی ، مرنے والے کی شناخت سیف اﷲ ولد افضل خان کے نام سے ہوئی ہے ۔ اہلخانہ کے مطابق نوجوان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے ،پولیس صدر سیالکوٹ نے ضروری کارروائی شروع کر دی۔

اوورا چوک کے قریب نالہ ایک کے کنارے پر18سالہ نوجوان کی تیرتی ہوئی لاش برآمد ہوئی ، مرنے والے کی شناخت سیف اﷲ ولد افضل خان کے نام سے ہوئی ہے ۔ اہلخانہ کے مطابق نوجوان کا ذہنی توازن درست نہیں ہے ،پولیس صدر سیالکوٹ نے ضروری کارروائی شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر