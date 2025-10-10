صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی یوم ڈاک پر جی پی او راولپنڈی میں تقریب پر چم کشائی

  • اسلام آباد
عالمی یوم ڈاک پر جی پی او راولپنڈی میں تقریب پر چم کشائی

پوسٹ ماسٹر جنرل شمالی پنجاب کی شر کت ، بچوںمیں کو ئز مقابلہ ،انعامات تقسیم

  راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار ) پوسٹ ماسٹر جنرل شمالی پنجاب فیصل تحسین نے کہا ہے کہ محکمہ ڈاک واحد ادارہ ہے جو دیہات اور شہروں کو جوڑتا ہے ۔ وہ راولپنڈی جی پی او میں عالمی یوم ڈاک پر پرچم کشائی کی تقریب سے خطاب کرہے تھے جس میں معروف ادیب و شاعر ڈاکٹر روش ندیم کے علاوہ ڈپٹی پوسٹماسٹر جنرل ایڈمن ذاکر اللہ، چیف پوسٹماسٹر عاصمہ نورین اور دیگر افسران نے شرکت کی۔ اس موقع پر بین الاقوامی خطوط نویسی میں تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی نجی سکول کی طالبہ زمل فاطمہ کو تیسرا انعام دیا گیا۔ یادگاری ٹکٹوں کی نمائش کی گئی اور کوئز مقابلہ بھی منعقد کیا گیاجس میں درست جواب دینے والے بچوں میں انعامات تقسیم کیے گئے ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

13اکتوبر سے انسداد پولیو مہم کا آغاز‘ 6لاکھ بچے ہدف

رائس ملز ایسوسی ایشن بوریوالا کے نومنتخب عہدیداروں کا حلف

سیلابی زمینوں کو کار آمد بنانے کیلئے حکمت عملی شروع ، ثاقب خورشید

ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر کی صفائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر نے پی پی 269الیکشن کیلئے افسروں سے حلف لیا

ستلج میں سیلابی پانی کی آمد متوقع، ہم تیار ہیں، ڈی سی لودھراں

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ