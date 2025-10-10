صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فلسطین اسرائیل معاہدہ پر اُ مہ سربسجود، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن

  • اسلام آباد
فلسطین اسرائیل معاہدہ پر اُ مہ سربسجود، پرائیویٹ سکولز ایسوسی ایشن

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) پوری امت مسلمہ غزہ اور اسرائیل کے مابین ہونے والے امن معاہدہ پر اللہ کے حضور سربسجود ہے۔

بالآخر امن جیت گیا اور ظلم کا خاتمہ ہوا۔ ان خیالات کا اظہار آل پاکستان پرائیویٹ سکولز مینجمنٹ ایسوسی ایشن شمالی پنجاب کے صدر ابرار احمد خان نے اپنے ایک بیان میں کیا۔ اس سے قبل نافع کے زیر اہتمام اسلام آباد میں منعقد ہونے والے غزہ مارچ میں شریک ہزاروں طلبا وطالبات و اساتذہ سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ فلسطین کے مظلوموں کے ساتھ ہمدردی اخلاقی اور انسانی فریضہ ہے ۔ غزہ کا مسئلہ سنگین ترین انسانی بحران میں تبدیل ہو چکا ہے جسکے خاتمہ کیلئے ہر شخص کو آگے آناچاہئے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

الائیڈ ہسپتال ٹونجی سکیورٹی کمپنی انتظامیہ کی منظور نظر، ملازمین تنخواہوں سے محروم

ستھرا پنجاب پروگرام : ڈور ٹو ڈور کولیکشن یقینی بنانے کا حکم

ضلع کو خوبصورتی کے لحاظ سے ماڈل بنانا ترجیح ، صفی اللہ گوندل

چھاتی کا سرطان : ہر سال 40 ہزار خواتین زندگی ہار جاتی ہیں

ڈاک کے عالمی دن پر جی پی او فیصل آباد میں خصوصی تقریب

شورکوٹ: اسسٹنٹ کمشنر کا متاثرہ علاقوں کا دورہ، راشن تقسیم

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
تین خواتین کی ایک کہانی
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
جب لوگ بولتے ہیں
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
عمران خان بات کرے گا …اور کون؟
بابر اعوان
ڈاکٹر رشید احمد خاں
غزہ میں جنگ بندی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
آصف عفان
آدمی کی موت پر محظوظ ہوں گے جانور
آصف عفان
امیر حمزہ
جسمانی میزان اور نوبیل انعام
امیر حمزہ