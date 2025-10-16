صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر ڈیلیوری بوائے قتل

  • اسلام آباد
ڈکیتی کے دوران مزاحمت کرنے پر ڈیلیوری بوائے قتل

صادق آباد چوک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق

راولپنڈی(خبر نگار)تھانہ ریس کورس کی حدود ڈھوک بنارس میں ڈکیتی میں مزاحمت پر ڈ یلیوری بوائے کو دوران ڈکیتی گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ موٹر سائیکل پر سوار 2افراد نے ڈیلیوری بوائے کو لوٹنے کی کوشش کی ۔ مزاحمت کرنے پر قتل کر دیا ۔ پولیس کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی۔ نعش پوسٹمارٹم کے لیے ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ ادھر صادق آباد چوک میں نامعلوم افراد کی فائرنگ سے ایک شخص جاں بحق ، لاش بے نظیر بھٹو ہسپتال منتقل کر دی گئی۔ مقتول کی شناخت شاہین الرحمان کے نام سے ہوئی، نامعلوم ملزمان فائرنگ کے بعد موقع سے فرار ہوگئے ،پولیس نے ضابطہ کی کارروائی شروع کر دی ۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

ویمن یونیورسٹی:600طالبات کیلئے نیا ہاسٹل بنانے کا فیصلہ ،پی سی ون تیار

زرعی شعبہ میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال ناگزیر،عاشق کرمانی

آذری دارالحکومت باکو میں ملتانی کارنر کے قیام کی منظوری

خانیوال میں گندم کی پیداوار بڑھانے کیلئے آگاہی مہم کا آغاز

ستھرا پنجاب کی کمپنیوں کو کارکردگی بہتر بنانے کی ہدایت

گندم کی امدادی قیمت پر نظرثانی کی جائے ، خالد کھوکھر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
نمک حلال
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
یہاں ہو کیا رہا ہے؟
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
مذہب‘ جمہوریت اور فساد فی الارض
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
دو متفرق ایشوز
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
روشن اور تِیرہ دستخط
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
مسئلہ فلسطین موجودہ تناظر میں!
مفتی منیب الرحمٰن