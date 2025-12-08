صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولٹری آڑھت ایسوسی ایشن کا اجلاس، بے جا چالان کی مذمت

  • اسلام آباد
پولٹری آڑھت ایسوسی ایشن کا اجلاس، بے جا چالان کی مذمت

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) راولپنڈی پولٹری آڑھت ایسوسی ایشن مرغی منڈی باغ سرداراں کے صدر ملک غضنفر کی زیرصدارت اسلام آباد پولٹری ریٹیلرز یونین اور راولپنڈی پولٹری آڑھت ایسوسی ایشن کا مشترکہ اجلاس منعقد ہوا۔۔۔

 جس میں ٹریفک پولیس کی جانب سے بے جا چالان کیے جانے کی شدید مذمت کی گئی اورکہا گیا کہ یہ سلسلہ جاری رہا تو ڈرائیورز گاڑیاں کھڑی کرنے پر مجبور ہو جائینگے۔ ایسوسی ایشن کے صدر ملک غضنفر نے خطاب کرتے ہو ئے کہا ہے کہ مرغی کی ترسیل کیلئے استعمال ہو نے والی گا ڑیوں کے کاغذات پورے ہو نے کے باوجود بھاری جرما نوں کے ساتھ چالانوں کا سلسلہ جاری ہے۔ اعلیٰ حکام سے اپیل ہے کہ وہ بھاری جرمانوں کا سلسلہ بند کرائیں۔ نعیم عباسی، شکیل عباسی، راجہ زبیر، زاہد عباسی، عمر عباسی، قاضی زاہد محمود، راجہ محمد منیر، راجہ طالب، ملک یاسر، حاجی فیصل جدون نے بھی خطاب کیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

آج کے کالمز

خورشید ندیم
فاتح کون؟
خورشید ندیم
رسول بخش رئیس
خاک رعب
رسول بخش رئیس
بابر اعوان
غدار کون؟
بابر اعوان
میاں عمران احمد
بیرونی سرمایہ کاری‘ ڈیجیٹل ادائیگیاں اور معیشت
میاں عمران احمد
سعود عثمانی
عجائب خانے میں ایک عمر
سعود عثمانی
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
عظمت ِ قرآن
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر