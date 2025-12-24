صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تنخواہوں کی عدم ادائیگی کیخلاف ریلوے کلاس فور ملازمین کا احتجاج

  • اسلام آباد
تنخواہوں کی عدم ادائیگی کیخلاف ریلوے کلاس فور ملازمین کا احتجاج

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) ریلوے کلاس فور ملازمین کی تنخواہیں 8دن گزرنے کے باوجود نہ مل سکی، مزدوروں کے صبر کا پیمانہ لبریز کر دیا گیا ہے۔

 ریلوے وزیر کے دعوے جھوٹے ہیں، اگر ملازمین کو تنخواہ بروقت ادائیگی نہیں کر سکتے تو ریلوے انتظامیہ سمیت وفاقی وزیر ریلوے کو استعفی دے دینا چاہیے۔ ان خیالات کا اظہار ریلوے ورکر یونین کے مرکزی سیکرٹری انفارمیشن مبارک حسین نے احتجاجی مظاہرہ سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو منصوبے حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل : کمشنر

5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا آٹھواں اجلاس

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی زیر صدارت بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا بھکر جیل کا دورہ،قیدیوں سے تفصیلی ملاقات

میونسپل کارپوریشن کے زیرِ اہتمام کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر