صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

تعلیمی راستے برائے امن کی ریسرچ رپورٹ پرمبنی پالیسی ڈائیلاگ،میڈیا لانچ کی تقریب

  • اسلام آباد
تعلیمی راستے برائے امن کی ریسرچ رپورٹ پرمبنی پالیسی ڈائیلاگ،میڈیا لانچ کی تقریب

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)غیر سرکاری تنظیم کرومیٹک نے نیشنل کائونٹر ٹیررازم اتھارٹی (نیکٹا) کے اشتراک اور یورپی یونین اور اقوام متحدہ کے ادارے برائے ممنوعہ منشیات اور۔۔۔

 بین الاقوامی جرائم کے تعاون سے اسلام آباد میں پراجیکٹ تعلیمی راستے برائے امن کی ریسرچ رپورٹ پرمبنی پالیسی ڈائیلاگ اور میڈیا لانچ کی تقریب کا اہتمام کیا۔ تقریب میں حکومتی نمائندوں، تعلیمی ماہرین، سول سوسائٹی کے نمائندگان، محققین، بین الاقوامی ترقیاتی شراکت داروں، نوجوانوں، تعلیمی اداروں اور قومی میڈیا کے نمائندگان نے شرکت کی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

پولیس ملازمین کے بیمار بچوں کی 28 لاکھ 55ہزارکی معاونت

غیرقانونی کمرشل استعمال و فیس عدم ادائیگی،121 املاک سربمہر

ڈکی بھائی کے ضبط یوٹیوب اکاؤنٹس کی سپرداری درخواست خارج

میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

این سی سی آئی اے کیس:صحافی کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر