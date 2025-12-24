صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے مختلف اداروں سے معاہدے

  • اسلام آباد
خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے مختلف اداروں سے معاہدے

اسلام آباد(خصوصی رپورٹر)ورکنگ ویمن کے قومی دن کے موقع پر وزارتِ انسانی حقوق نے مرکز برائے ترقی خواتین جی سیون ون کی سرگرمیوں کو مزید مؤثر بنانے کیلئے مختلف اداروں کے ساتھ مفاہمتی یادداشتوں پر دستخط کئے۔

 سیکرٹری وزارتِ انسانی حقوق عبدالخالق شیخ نے بطور مہمانِ خصوصی شرکت کی۔ اس موقع پر ڈبلیو ڈبلیو ڈی سی اور روزن، اسلام آباد ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور راولپنڈی ویمن چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے درمیان شراکت داری کو باضابطہ شکل دی گئی۔ مفاہمتی یادداشتوں کا مقصد خواتین کو بااختیار بنانے کیلئے باہمی تعاون کے تحت ہنرمندی، کاروباری مواقع، استعداد کار میں اضافہ، نفسیاتی معاونت، آگاہی اور سماجی و معاشی بہتری کے اقدامات کو فروغ دینا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

پولٹری فارمز کی ویسٹ تلف کرنے کیلئے فریم ورک تیار کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر کی زیر صدارت اجلاس

جھنگ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں کرسمس کے حوالے سے تقریب

ٹو بہ ٹیک سنگھ کے ڈپٹی کمشنر کا رورل ہیلتھ سینٹر، سکول کا دورہ

فیصل آباد :کرسمس کے موقع پر فول پروف سکیورٹی کا پلان جاری

آر پی او فیصل آباد کا دورہ چنیوٹ، تھانہ سٹی میں کھلی کچہری

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر