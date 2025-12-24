صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سی ڈی اے، 2 روز میں 14.809 ارب کے پلاٹس نیلام

  • اسلام آباد
سی ڈی اے، 2 روز میں 14.809 ارب کے پلاٹس نیلام

D-12مرکز کا پلاٹ 1.04ارب، ایف ٹین کا پلاٹ 24.60کروڑ میں نیلام

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) سی ڈی اے کے زیراہتمام اسلام آباد میں رہائشی و کمرشل پلاٹس کی نیلامی کا عمل دوسرے دن بھی جناح کنونشن سینٹر میں جاری رہا۔ نیلامی کے پہلے دو روز میں مجموعی طور پر 14.809ارب روپے کے پلاٹس نیلام کئے گئے۔ نیلامی کے عمل کی نگرانی چیئرمین آکشن کمیٹی ممبر فنانس طاہر نعیم اور ممبران آکشن کمیٹی کررہے ہیں۔ نیلام عام کے دوسرے روز سیکٹر D-12مرکز کے پلاٹ نمبر 12کو 1.04ارب روپے، سیکٹر F-10/3کا پلاٹ نمبر Aـ284کو 24.60کروڑ میں نیلام کیا گیا۔ دوسرے روز 1.28بلین روپے کے پلاٹس فروخت کئے گئے۔ چیئرمین سی ڈی اے نے کہا کہ رہائشی و کمرشل پلاٹس کے نیلام عام سے موصول ہونے والی آمدن کو شہر کی تعمیر و ترقی اور خوبصورتی پر خرچ کیا جائیگا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اہم منصوبوں پر کام مارچ تک شروع ہوجائے گا،شرجیل میمن

ایشیائی بینک کی ترقیاتی منصوبوں میں معاونت کی یقین دہانی

سی بی سی کی اہم شاہراہوں کی ترقی کے منصوبے کا آغاز

وزیرِ اعلیٰ بہار کا نقاب کھینچنے کا عمل کھلی مسلم دشمنی ، منعم ظفر

سائلین کے مسائل ترجیحی بنیادوں پرحل کرنے کی ہدایت

گورنرہاؤس میں کرسمس کی بڑی تقریب کا اعلان

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر