صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کی کھلی کچہری، شہریوں کے مسائل سنے

درخواستوں پر فوری کارروائی، شہریوں کی حفاظت یقینی بنائی جائے

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈپٹی انسپکٹر جنرل پولیس جواد طارق نے اپنے دفتر میں کھلی کچہری کے دوران شہریوں کے مسائل سنے، انہوں نے افسران کو شہریوں کے مسائل کے فوری حل کے احکامات جاری کئے۔ انہوں نے کہا کہ شہری اپنے مسائل کے حل کیلئے آئی جی پی شکایت سیل 1715پر بھی اپنی شکایات و مسائل درج کروا سکتے ہیں، اسلام آباد پولیس مختلف اقدامات کے ذریعے عام شہریوں تک پہنچ کر ان کے مسائل کو حل کرنے کیلئے پرعزم ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کا کوئی بھی شہری ان کھلی کچہریوں میں کھل کر اپنے مسائل بیان کر سکتا ہے، اسلام آباد پولیس کی اس عوامی رابطہ مہم کا مقصد شہریوں کے مسائل ان کے دہلیز پر حل کرنا ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

ریونیو منصوبے حکومت پنجاب کی ترجیحات میں شامل : کمشنر

5ارب کی لاگت سے 69 کلو میٹر سڑک کی تعمیر کے کام کا افتتاح

شہزاد آصف خان کی زیر صدارت ریجنل رابطہ کمیٹی کا آٹھواں اجلاس

ڈپٹی کمشنر اور ڈی پی او کی زیر صدارت بین المذاہب کمیٹی کا اجلاس

ڈپٹی کمشنر کا بھکر جیل کا دورہ،قیدیوں سے تفصیلی ملاقات

میونسپل کارپوریشن کے زیرِ اہتمام کرسمس کیک کاٹنے کی تقریب

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر