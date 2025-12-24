صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں مشقیں جاری،آئی جی نے معائنہ کیا

  • اسلام آباد
پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں مشقیں جاری،آئی جی نے معائنہ کیا

مشقوں میں شامل پولیس دستوں نے منظم، پرعزم انداز میں مارچ پاسٹ پیش کیا

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹر جنرل آف پولیس علی ناصر رضوی نے پولیس لائنز ہیڈکوارٹرز میں جاری مشقوں کا معائنہ کیا، مشقوں میں شامل پولیس دستوں نے منظم اور پْرعزم انداز میں مارچ پاسٹ پیش کیا۔ آئی جی نے معائنے کے دوران جوانوں کے ڈسپلن، ہم آہنگی اور پیشہ ورانہ مہارت کو سراہا اور کہا کہ ایسی مشقیں فورس میں نظم و ضبط، جسمانی فٹنس اور ٹیم ورک کو فروغ دیتی ہیں۔

انہوں نے پولیس افسران کو مزید بہتری کیلئے ضروری ہدایات بھی دیں، مزید براں، آئی جی اسلام آباد کی زیر صدارت اہم میٹنگ بھی منعقد ہوئی، آئی جی نے وفاقی دارالحکومت میں امن و امان کی صورتحال، قانون کی بالادستی، گشت، سرچ آپریشنز اور ٹارگٹ آپریشنز کے ذریعے جرائم کی روک تھام، منشیات اور غیر قانونی اسلحہ کے خلاف اقدامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔ انہوں نے تمام افسران کو جرائم پیشہ عناصر کے خلاف مؤثر کارروائی کرنے اور شہریوں کے جان و مال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے ضروری احکامات بھی جاری کیے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

جعلی زائد المیعاد ادویات کیخلاف کاروائی کا فیصلہ خصوصی ٹیمیں تشکیل

پولیس پارٹی پر فائرنگ ، ساتھی کو زخمی کرنے پر دوافراد کیخلاف مقدمہ

گنجان آبادیوں میں گیس ری فلنگ، حادثے کا خدشہ

بار انتخابات کا شیڈول جاری 10 جنوری کو پولنگ ہوگی

گٹروں کے ڈھکن چوری کرنیوالوں کیخلاف مقدمات درج

ڈی پی او نے مسیحی ملازمین کے ساتھ کرسمس کیک کاٹا

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر