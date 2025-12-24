صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کرسمس، راولپنڈی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

  • اسلام آباد
کرسمس، راولپنڈی میں سکیورٹی کے فول پروف انتظامات

گشت میں اضافہ، رش والے علاقوں کیلئے خصوصی ٹریفک پلان تشکیل

راولپنڈی (نیوز رپورٹر) کرسمس 2025کے سلسلے میں ضلعی سطح پر انتظامات کا جائزہ لینے کیلئے ضلعی بین المذاہب ہم آہنگی کمیٹی کا اجلاس ڈپٹی کمشنر حسن وقار چیمہ کی صدارت میں ہوا۔ کرسمس کے موقع پر سکیورٹی انتظامات، ٹریفک مینجمنٹ، صفائی، لائٹنگ، بجلی کی بلاتعطل فراہمی اور مسیحی برادری کی مذہبی سرگرمیوں کیلئے درکار سہولیات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ سکیورٹی اداروں نے بریفنگ دیتے ہوئے بتایا کہ کرسمس کے موقع پر گرجا گھروں اور دیگر اہم مقامات پر خصوصی سکیورٹی تعینات کی جائے گی، گشت میں اضافہ کیا جائے گا جبکہ ٹریفک پولیس نے رش والے علاقوں کیلئے خصوصی ٹریفک پلان بھی پیش کیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ کرسمس کے موقع پر شہریوں، بالخصوص مسیحی برادری کو پرامن، محفوظ اور خوشگوار ماحول فراہم کرنا ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

’’اپنا‘‘ سے وابستہ امریکی ڈاکٹرز کا کردار قابلِ تحسین:گیلانی

پولیس ملازمین کے بیمار بچوں کی 28 لاکھ 55ہزارکی معاونت

غیرقانونی کمرشل استعمال و فیس عدم ادائیگی،121 املاک سربمہر

ڈکی بھائی کے ضبط یوٹیوب اکاؤنٹس کی سپرداری درخواست خارج

میٹر ریورسر گینگ سے ملی بھگت ، 10 سے زائدلیسکو ملازمین معطل

این سی سی آئی اے کیس:صحافی کی عبوری ضمانت میں توسیع

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر