صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

وفاقی محتسب کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسروں میں ایوارڈ تقسیم

  • اسلام آباد
وفاقی محتسب کی جانب سے اعلیٰ کارکردگی دکھانے والے افسروں میں ایوارڈ تقسیم

اسلام آباد (نامہ نگار) وفاقی محتسب اعجاز احمد قریشی نے کہا ہے کہ اداروں میں اعلیٰ کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والوں کی حوصلہ افزائی اور ایوارڈز دینے سے دیگر افسران و عملے میں بھی زیادہ سے زیادہ کام کرنے کا جذبہ پروان چڑھتا ہے۔

اپنے فرائض ایمانداری اور بحسن وخوبی سرانجام دینے والے افسران اور ملازمین ہمارا قیمتی اثاثہ اور ادارے کا وقار ہیں۔ وہ وفاقی محتسب کے ہیڈ آفس، بلوچستان اور آزاد کشمیر وگلگت بلتستان کے علاقائی دفاتر میں بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے افسران اور عملے کو ایوارڈ دینے کے موقع پر ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ڈپٹی کمشنر کی اندرون شہر تمام کھلے نالوں کو ڈھانپنے کی ہدایت

تتلے عالی کامونکے روڈ کی تعمیر شروع

جامکے چٹھہ میں نکاسی آب کا مسئلہ شہریوں کیلئے وبال جان

علی پور :مریم نواز ہسپتال میں ڈینٹل یونٹ کی تنصیب شروع

ڈپٹی کمشنر سیالکوٹ سے کمسن آرٹسٹ کی ملاقات ،کام کو سراہا

وزیرآباد:سوئی گیس دفتر میں بجلی بندش پر نظام تعطل کا شکار

آج کے کالمز

ایاز امیر
نیا سال پرانی اُمنگیں
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
مجھے انقلاب آیا ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
عرفان بھائی: اک دھوپ تھی کہ ساتھ گئی آفتاب کے… (6)
شاہد صدیقی
کنور دلشاد
فیض حمید کی الیکشن میں مداخلت کی کہانی
کنور دلشاد
محمد حسن رضا
100ارب روپے کا سکینڈل‘ ذمہ دار کون؟
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علماء کرام کا اتفاق
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر