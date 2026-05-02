یوم مزدور کے موقع پر مری ،ایبٹ آباد ،مردان میں ریلیاں

  • اسلام آباد
مقررین نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ ،مسائل کے حل پر زور

مری، ایبٹ آباد، مردان (نمائندگان دنیا) دنیا بھر کی طرح مری میں بھی یومِ مزدور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا، یکم مئی کا دن محنت کش طبقے کی عظمت، ان کی جدوجہد اور حقوق کے اعتراف کے طور پر منایا جاتا ہے اس دن کی مناسبت سے مری کے مختلف علاقوں میں تقریبات، ریلیاں اور سیمینارز کا انعقاد کیا گیا جن میں مزدوروں کے حقوق کے تحفظ اور بہتر حالاتِ کار کی ضرورت پر زور دیا گیا ،ادھر ایبٹ آباد عالمی یوم یومِ مزدور یکم مئی بھرپور انداز سے منایا گیا، شہر بھر میں مزدور تنظیموں کی جانب سے ریلیاں اور اجتماعات، محنت کشوں نے اپنے حقوق کے حق میں آواز بلند کی۔مقررین نے مزدوروں کے حقوق کے تحفظ کے عزم کا اعادہ کیا،ادھر مردان میں بھی یکم مئی یوم مزدور کے موقع پر بانڈڈ لیبر فیڈریشن فرنٹ سوسائٹی کے زیرِ اہتمام مردان پریس کلب میں ایک ہوئی ،جس میں مزدوروں، خواتین اور تنظیم کے زیرِ سرپرستی سکول کے بچوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔تقریب کے دوران بچوں نے خوبصورت انداز میں نظمیں اور ملی ترانے پیش کرکے شرکاء سے خوب داد وصول کی۔ اس موقع پر مہمانِ خصوصی رکنِ صوبائی اسمبلی طارق محمود آریانی تھے ۔مقررین نے مزدوروں کی زبردست الفاظ میں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے مسائل کے حل پر زور دیا ۔

 

مزید پڑہیئے

جراثیم کش اسپرے مہم شروع نہ ہو سکی، مچھروں کی بہتات، ملیریا کے کیسز میں خطرناک اضافہ

شہری مہنگی ایل پی جی خریدنے پر مجبور

میٹروول میں پمپس ہاؤس کا باقاعدہ افتتاح

منہ کے کینسر کی شرح 30 فیصد تک پہنچ گئی

ٹوٹی سڑکیں، دھول مٹی، شہری دہرے عذاب میں مبتلا

فوڈ ڈلیوری رائیڈرز پر تشدد کرنے والے دو ملزمان پکڑے گئے

خورشید ندیم
مشرقِ وسطیٰ میں فساد کا ذمہ دار کون؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
کہیں تو بریک لگنی چاہیے
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
دستوری بازیچۂ اطفال اور تبادلے
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ پُرامن تعلقات ممکن ہیں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
افتخار احمد سندھو
کچھ بھی نہیں بدلا
افتخار احمد سندھو
مفتی منیب الرحمٰن
بَیْتُ اللّٰہ
مفتی منیب الرحمٰن