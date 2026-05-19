صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بنگلہ دیش کے سینئرآفیسرز کا دورہ ایف بی آر، نظام کا جائزہ

  • اسلام آباد
بنگلہ دیش کے سینئرآفیسرز کا دورہ ایف بی آر، نظام کا جائزہ

چیئرمین ایف بی آرنے شفافیت، کارکردگی اور اصلاحات سے آگاہ کیا

  اسلام آباد (دنیا رپورٹ ) بنگلہ دیش سول سروسز کے سینئر افسران پر مشتمل 12 رکنی وفد نے گزشتہ روز فیڈرل بورڈ آف ریونیو ہیڈکوارٹرز کا دورہ کیااوریہاں موجودہ سسٹم کا جا ئزہ لیا۔ چیئرمین ایف بی آر راشد محمود لنگڑیال نے وفد کا استقبال کیا۔ اس موقع پر انہوں نے کہا دونوں ممالک تاریخی روابط اور انتظامی و گورننس کے مشترکہ ورثے کے حامل ہیں، دوروں کے تبادلہ سے دوطرفہ تعلقات کو مزید مضبوط بنانے میں مدد ملے گی ۔ انہوں نے وفد کو ایف بی آر میں شفافیت، کارکردگی اور ادارہ جاتی استعداد بہتر بنانے کے لیے متعارف کرائی گئی اہم اصلاحات اور بہتری کے لئے اٹھائے گیے اقدامات سے بھی آگاہ کیا۔ انہوں نے بتایا کہ نئے نظام کے تحت اہم عہدوں پر تعینات 90 فیصد سے زائد افسران کیٹیگری اے اور بی سے تعینات کیے گئے ہیں۔ بنگلہ دیشی وفد کی قیادت ایڈیشنل سیکرٹری سلمیٰ صدیقہ مہتاب کر رہی تھیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

معرکہ حق میں قوم اپنی عسکری قیادت کے شانہ بشانہ کھڑی رہی ، گورنرسندھ

بجٹ میں عوامی فلاحی منصوبوں کو ترجیح دینے کا فیصلہ

وزیر اوقاف کی سعودی قونصل جنرل سے ملاقات

بھارت کی اشتعال انگیزی امن کیلئے خطرہ ، ڈاکٹر عشرت العباد

وزیراعلیٰ ہاؤس کمپلین سیل عوامی خدمت کی شاندار مثال، بیرسٹر ارسلان

تاجروں پر تشدد اور تضحیک آمیز رویہ قابلِ مذمت ،آفاق احمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یہ ہمارے ساتھ ہوا کیا!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
معین نظامی کی پیش گوئیاں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
قریشی صاحب: صحافت کا آفتابِ عالم تاب
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
نام نہاد کالے دھن کی اصل حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
سفارتی ناکامی کی قیمت
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
مارشل لاء دور میں سٹوڈنٹ یونین کے الیکشن
حافظ محمد ادریس