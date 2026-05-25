سالانہ مجلسِ عزا برائے مستورات
اسلام آباد (دنیا رپورٹ) بیگم آقا زیدی کیرانوی عزا خانہ گلدستہ سادات مکان نمبر 45، سٹریٹ MB، بلاک A، گرین ریذ یڈنشیا سوسائٹی (نزد ٹھنڈا پانی) اسلام آباد میں 9ذوالحج بروز منگل صبح 9بجے بسلسلہ شہادت سفیر امام حسین ؓ مسلم بن عقیل ؓ مجلسِ عزا برائے مستورات منعقد ہو گی، عشرت رضوی خطاب کریں گی۔
