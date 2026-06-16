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اسلام آباد ، 18 مشکوک افراد اور 20 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ، 18 مشکوک افراد اور 20 موٹر سائیکل تھانے بند

سرچ آپریشن میں 537افراد،213گھرانوں، 41ہوٹلوں،108گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 537افراد،213گھرانوں، 41 ہوٹلوں، 99 دکانیں، 231موٹر سائیکلوں اور 108گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 18 مشکوک افراد اور 20 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ مزید براں منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 448 گرا م آئس بھی برآمد کی گئی ۔ 

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