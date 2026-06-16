اسلام آباد ، 18 مشکوک افراد اور 20 موٹر سائیکل تھانے بند
سرچ آپریشن میں 537افراد،213گھرانوں، 41ہوٹلوں،108گاڑیوں کی چیکنگ
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی آ پر یشنز اسلام آ باد قاضی علی رضا کی سپر ویژن میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 537افراد،213گھرانوں، 41 ہوٹلوں، 99 دکانیں، 231موٹر سائیکلوں اور 108گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 18 مشکوک افراد اور 20 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل بھی کیا گیا۔ مزید براں منشیات فروشی میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے 448 گرا م آئس بھی برآمد کی گئی ۔