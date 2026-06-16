صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بجٹ ،قرضوں کی ادائیگی ،حکومتی اخراجات کو ترجیح دی گئی ،پاکستان فلاح پارٹی

  • اسلام آباد
بجٹ ،قرضوں کی ادائیگی ،حکومتی اخراجات کو ترجیح دی گئی ،پاکستان فلاح پارٹی

اسلام آباد(اپنے رپورٹر سے)پاکستان فلاح پارٹی کے چیئرمین رمضان مغل ، آفتاب عظیم ، راشد علی گردیزی، ضمیر گجر ، میاں راشد ، رفیق لودھی ودیگر ذمہ داران نے وفاقی بجٹ پرتحفظات کا اظہار کرتے کہا ہے کہ۔۔۔

 عوامی فلاح، مہنگائی کے خاتمے ، روزگار کی فراہمی، صحت اور تعلیم جیسے بنیادی شعبوں کو نظر انداز کر دیا گیا ہے جبکہ قرضوں کی ادائیگی اور حکومتی اخراجات کو ترجیح دی گئی ہے ۔ انہوں نے کہا کہ بجٹ کے اعداد و شمار واضح کرتے ہیں کہ حکومت کی ترجیحات عوام نہیں بلکہ قرضوں کے بوجھ اور نمائشی ترقیاتی منصوبوں تک محدود ہیں۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

یلولائن بی آرٹی منصوبے کے سابق ڈائریکٹر کی گمشدگی، درخواست دائر

امریکہ، ایران معاہدہ پاکستان کی بڑی سفارتی کامیابی ، ثروت اعجاز

ایران امریکہ معاہدہ ایران کی فتح، کاشف سعید شیخ

سنی تحریک کایوم عمر فاروقؓؓ عقیدت واحترام سے منانے کا اعلان

لیاری سبزی مارکیٹ مسمار کرنے کیخلاف حکم امتناعی جاری

عزاداری پروگراموں کو فول پروف سکیورٹی دی جائے ، علامہ مبشر

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
سات فیصد
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
گدھے بھی کالم کے حقدار ہیں
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ: اعتراف سے اہداف تک
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
تعلیمی بحران کی حقیقت
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ میں امنِ نو
رشید صافی
نسیم احمد باجوہ
صحرائے راجستھان میں کنول کا پھول
نسیم احمد باجوہ