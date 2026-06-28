صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محرم الحرام کے دوران امن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،کمشنر

  • اسلام آباد
محرم الحرام کے دوران امن کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ،کمشنر

عامر خٹک کا آر پی او کے ہمراہ ضلع جہلم کا دورہ ،انتظامی ،سکیورٹی امور کا جائزہ لیا

کھیوڑہ( نمائندہ دنیا) کمشنر راولپنڈی ڈویژن عامر خٹک اور آر پی او ر ریجن بابر سرفراز الپا نے ضلع جہلم کا دورہ کیا۔ تحصیل دینہ کے علاقہ اسد آباد میں جاری مجلس کا دورہ کیا اور انتظامی و سکیورٹی امور کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر داخلی و خارجی راستوں، واک تھرو گیٹس، سیف سٹی و سی سی ٹی وی مانیٹرنگ، فیلڈ عملے کی موجودگی اور عزاداروں کی سہولت کے لیے کیے گئے انتظامات کا معائنہ کیا گیا۔ کمشنر نے کہا کہ محرم الحرام کے دوران امن، نظم و ضبط اور عوامی سہولیات کو ہر صورت یقینی بنایا جائے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

پنجاب یونیورسٹی :امریکہ میں داخلوں وظائف اور گرانٹس بارے سیمینار

3ہزار 700لٹر جعلی دودھ، 320کلو مردہ جانور کا گوشت تلف

ہائیکورٹ کا نادرا کیساتھ مربوط بائیومیٹرک نظام فعال

ایل ڈی اے ٹاؤن پلاننگ کی زیادہ تر سروسز ای بز پر منتقل

چیئرمین یوایم ٹی ابراہیم حسن مراد عالمی تقریبات میں شرکت کیلئے ڈھاکا پہنچ گئے

آڈیٹر جنرل کی رپورٹ نے حکمرانوں کی کارکردگی کا پول کھول دیا :جاوید قصوری

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
’’اخبار فروشی‘‘ سے ’’اخبار نویسی‘‘ تک
مجیب الرحمٰن شامی
ایاز امیر
دیکھ موسم کہاں جا رہا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
عمران خان اور شہباز شریف کا سچ
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جیو اکنامکس دور کی شروعات
رشید صافی
عمران یعقوب خان
چپکی ہوئی سوچ کے ہاتھوں شکست
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
پاکستان کی معاشی ترقی کا نیا دروازہ
محمد عبداللہ حمید گل