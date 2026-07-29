صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حکومت مہنگائی کم کرے ، جماعت ا سلامی حلقہ خواتین

  • اسلام آباد
حکومت مہنگائی کم کرے ، جماعت ا سلامی حلقہ خواتین

7 اگست ہونیوالا احتجاج عوام کے بنیادی معاشی حقوق کی آواز ، قدسیہ ناموس

 اسلام آباد (اپنے رپورٹرسے )حلقہ خواتین جماعت اسلامی اسلام آباد کی ناظمہ قدسیہ ناموس نے ملک میں بڑھتی ہوئی مہنگائی پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت عوام پر مزید ٹیکسوں، ڈیوٹیز اور لیویز کا بوجھ ڈالنے کے بجائے اپنے غیر ضروری اخراجات میں کمی کرے اور عوام کو حقیقی اور فوری ریلیف فراہم کرے ۔ انہوں نے کہا کہ 7 اگست کو جماعت اسلامی پاکستان کی جانب سے مہنگائی اور عوام پر بڑھتے ہوئے معاشی بوجھ کے خلاف ہونے والا احتجاج دراصل عوام کے بنیادی معاشی حقوق کی آواز ہے ۔ انہوں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ پٹرولیم مصنوعات، بجلی اور گیس کی قیمتوں میں کمی ، اشیائے ضروریہ کی قیمتوں کو مؤثر انداز میں کنٹرول کیا جائے ، مصنوعی مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی کے خلاف سخت کارروائی کی جائے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سول ہسپتال کی ایمر جنسی میں اہم ادویات کی عدم دستیابی

بجوات روڈ ،نالہ ڈیک پر پل 15اگست تک مکمل کرنیکا حکم

چناب میں 14بار 9لاکھ کیوسک سے زائد کے ریلے

تنور مالکان نے روٹی 20، نان 40روپے کا کر دیا

تتلے عالی:سیم نالے کی صفائی ،گندگی سے سڑک بند

ڈسکہ میں چوری کی وار داتیں

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر