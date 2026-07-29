صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معیاری تعلیم کے ذریعے ہی نوجوانوں کو روشن مستقبل فراہم کیا جا سکتا ،ڈاکٹر ابرار ملک

  • اسلام آباد
معیاری تعلیم کے ذریعے ہی نوجوانوں کو روشن مستقبل فراہم کیا جا سکتا ،ڈاکٹر ابرار ملک

راولپنڈی( خصوصی نامہ نگار) آل پاکستان پرائیویٹ سکولز اینڈ کالجز ایسوسی ایشن کے مرکزی صدر ڈاکٹر ابرار حسین ملک نے کہاہے کہ معیاری تعلیم کے ذریعے ہی نوجوان نسل کو روشن مستقبل فراہم کیا جا سکتا ہے۔

ان خیالات کا اظہار انہوںنے مقامی ہوٹل میں منعقدہ ایک تعلیمی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کیا جس میں ماہرینِ تعلیم، اساتذہ اور دیگر معزز شخصیات نے شرکت کی۔انہوں نے تقریب کے کامیاب انعقاد پر اے پی پی ایس سی اے کی سنٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن انتخاب حسین اور ان کی ٹیم کو مبارکباد دی۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

60 فیصد موٹر سائیکلوں پر جعلی نمبر پلیٹس کا انکشاف

کراچی انسٹیٹیوٹ آف کڈنی ڈیزیزز میں نئے بلاک کی تعمیر کا فیصلہ

ہپاٹائٹس خاموش قاتل ، مؤثر جدوجہد مشترکہ ذمہ داری ، گورنر

دو اضلاع کو ملانے والی نئی ڈوئل کیریج وے کا افتتاح

ملزم کی درخواست ضمانت پر ایڈیشنل اٹارنی ودیگر کونوٹس

جعلی شناختی کارڈ ہولڈرز کے خلاف کریک ڈاؤن کا حکم

آج کے کالمز

ایاز امیر
رُت بدلی تو دیکھیں گے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ڈپٹی کمشنر ہی آذربائیجان سے واپس لا دیں
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
جامعات میں ا ضافہ، سکولوں میں کمی
شاہد صدیقی
سلمان غنی
کشمیر پر بھارتی ہٹ دھرمی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
انتخاب کا پہلا مرحلہ،نیا امتحان
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
غم سے نجات
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر