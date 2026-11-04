آئیسکو،عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کردیا
اسلام آباد (اے پی پی) آئیسکو نے ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس کے باعث 05نومبر کے لئے عارضی بجلی بندش کا شیڈول جاری کر دیا۔
آئیسکو نے معزز صارفین کو ہمیشہ سے بہترین سروسز اور بجلی کی بلاتعطل ترسیل یقینی بنائی ہے ۔ ترجمان کی جانب سے جاری بیان کے مطابق بوجہ ضروری سالانہ سسٹم مینٹیننس/ڈویلپمنٹ ورکس/کنسٹرکشن ورکس کے باعث آئیسکو ریجن کے اسلام آباد،راولپنڈی ، اٹک،چکوال ، جہلم سرکلزاور جی ایس او سرکلز کے مختلف علاقوں کو بجلی سپلائی کر نے والے فیڈرز پر شیڈول کے مطابق بجلی کی سپلائی عارضی طور پر معطل رہے گی۔
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