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اے جی پی آر کے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر ظہیر تبسم انتقال کر گئے اکائونٹنٹ جنرل کا اظہار افسوس

  • اسلام آباد
اے جی پی آر کے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر ظہیر تبسم انتقال کر گئے اکائونٹنٹ جنرل کا اظہار افسوس

اسلام آباد (دنیا رپورٹ) اے جی پی آر اسلام آباد کے اسسٹنٹ اکاؤنٹس آفیسر ظہیر تبسم کے اپنے دفتر میں سرکاری امور کی انجام دہی کے دوران اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئے۔۔

مرحوم فرض شناس محنتی ، ملنسار ، نڈر، بے باک اور خوش اخلاق آفیسر تھے۔ اکائونٹنٹ جنرل ریونیو نثار احمد چیمہ اور دیگر افسران اور ملازمین نے مرحوم کے اچانک انتقال پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے ان کے اہل خانہ سے دلی تعزیت اور ہمدردی کا اظہار کیا ہے۔ 

 

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